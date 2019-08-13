Стальной поединок: определены цвета и дивизионы участников финала «Танкового биатлона»

В парке «Патриот» в Алабино состоялась финальная жеребьевка конкурса «Танковый биатлон». Это зрелищное состязание является одним из самых популярных на Армейских международных играх.

Финальные выступления пройдут в двух дивизионах. В первом выступят команды России, Белоруссии, Казахстана и Азербайджана. Во втором дивизионе продемонстрируют мастерство танкисты из Узбекистана, Вьетнама, Кубы и Уганды.

Финал второго дивизиона конкурса «Танковый биатлон» состоится 15 августа. А победителя первого дивизиона определят 17 августа в день закрытия АрМИ-2019.

Кроме того, определились цвета танков, на которых выступят команды из разных стран. Российские танкисты проведут выступление на красном танке, белорусские – на зеленом. Казахстану досталась машина синего цвета, Азербайджану – желтого.

Во втором дивизионе красный танк достался команде Уганды, для которой выступление в финале «Танкового биатлона» станет дебютным. Кубинские танкисты покажут навыки на желтой бронемашине, вьетнамские – на синей. Команда Узбекистана получила зеленый танк.

Прямую трансляцию конкурса «Танковый биатлон» с полигона Алабино смотрите на сайте «Звезды», в социальных сетях телеканала и в приложении на Smart TV.