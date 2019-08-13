Игра на выживание: участники конкурса «Аварийный район» преодолевают сложнейшие препятствия

Почти два десятка сложнейших препятствий пришлось преодолевать бойцам аварийно-спасательных формирований в Сергиевом Посаде. Там прошла эстафета нового конкурса АрМИ «Аварийный район». В этом году он проводится впервые.

Состязания проводятся в три этапа: специальная полоса, эстафета и победный рывок. В соревновании участвуют Россия, Ангола, Вьетнам и Камбоджа.

На первом этапе все решали скорость и выносливость, но затем начались более сложные технические задачи с использованием многочисленного спецоборудования. Конкурсантам предстояло тушить пожары, оборудовать проходы в завалах, извлекать оттуда «пострадавших», преодолевать задымленные препятствия огненно-штурмовой полосы и вести огонь из штатного оружия.

В состязаниях задействованы автомобили КамАЗ, пожарный автомобиль, пистолет ПМ и аварийно-спасательное оборудование.

Завершится конкурс «Аварийный район» 16 августа.