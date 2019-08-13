В Армении определили победителей конкурса «Воин мира»

В Армении подвели итоги конкурса «Воин мира». На церемонию закрытия в Дилижан приехал заместитель министра обороны России Андрей Картаполов. Он поздравил всех участников состязания - команды из России, Казахстана, Ирана, Белоруссии, Армении и Греции. Последняя - единственная страна-участница АрМИ-2019, которая входит в блок НАТО.

Конкурс «Воин мира» включает в себя военно-спортивные состязания, демонстрацию литературно-художественных и танцевальных навыков, а также вопросы на знание истории.

В борьбе за звание «Воина мира» российская команда заняла второе место. Золото досталось хозяевам турнира - конкурсантам из Армении. Бронзу взял Казахстан.