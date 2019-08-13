Сила духа: лучшие кадры эстафеты конкурса АрМИ-2019 «Безопасная среда»

В финальном испытании конкурса АрМИ-2019 «Безопасная среда», который проходил в Китае, приняли участие команды: России, Китая, Армении, Египта и Вьетнама. Участникам состязаний пришлось преодолеть пески и солончаки крупнейшей в мире пустыни Такла-Макан. Им предстояло на машинах химразведки найти частицы иприта и зарина в почве и воздухе, а так же источник радиации в грузовике. Команда из России выступала в паре с командой Египта. Участники сборной вместо традиционных эстафетных палочек передавали друг другу магазины от автоматов.

Россияне прошли штурмовую полосу первыми, но передать эстафету не смогли, так как у них вышла из строя машина. И пришлось заменять автомобиль. В результате химики из России от стали от египтян на целых 6 минут. Но благодаря силе духа и морально-волевым качествам, наша команда смогла не только догнать, но и вырвать победу у соперника.

После пары Россия – Египет, на штурмовую полосу вышли Армения и Вьетнам. Обе команды впервые в Китае. Они не смогли справиться с суровыми условиями в пустыне. Но приняли для себя решение, чтобы лучше подготовится к соревнованиям в следующем году. Лучше всего чувствовали себя на трасе участники из сборной Китая – хозяйке места проведения соревнований. По их признанию, выступать им помогли не только «родные стены», но в первую очередь поддержка родных.

В результате звание лучших военных химиков завоевали участники сборной команды Китая, на втором месте – россияне.

Напомним, конкурса АрМИ-2019 «Безопасная среда» проходят с 3 по 17 августа в городе Корла в КНР. В программу вошли радиационная, биологическая, химическая разведка экипажами с помощью разведывательных химических машин РХМ-4 (БТР-80) со специальным оборудованием в индивидуальной гонке, эстафете и огневой подготовке.