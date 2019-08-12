Военные завершили дезинфекцию пострадавших от паводка домов в Амурской области

В Амурской области завершена дезинфекция домов и придворовых территорий пострадавших от паводка населенных пунктов. Сводные отряды по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Восточного военного округа (ВВО) проводили работы в Мазаново, Угловое, Белоярово, Красноярово, Молчаново, Новокиевский Увал, Практичи и Путятино Амурской области.

Военнослужащие подразделений войск РХБ защиты округа обработали более 700 домов и придворовых территорий, а также около 50 километров дорог.

Кроме этого, военнослужащие округа в районе населенного пункта Ленинское в Еврейской автономии возвели дамбу длинной около 1,1 тысячи метров, уложив более 24 тысяч мешков с грунтом. Работы вели 130 военнослужащих, с привлечением 15 единиц техники, в том числе экскаватора, автомобильного крана, тягача легкобронированного, грузовых автомобилей на базе «Урал».