Истребители Северного флота провели ракетные стрельбы над Баренцевым морем

Над акваторией Баренцева моря, на полигоне Тимур, прошла отработка ракетных стрельб на самолетах МиГ-31БМ и Су-33. Летчики-испытатели Северного флота провели стрельбу ракетами класса «воздух-воздух» по воздушным мишеням. В стрельбах принимали участие 15 экипажей, среди которых были, как опытные летчики, так и выпускники вузов, которые прибыли в подразделение только год назад, получив диплом.

Стрельбы проходили на высоте свыше 5 километров. Истребители осуществляли пуск ракет по световым авиабомбам. Для МиГ-31 мишени ставили бомбардировщики Су-24 смешанного авиаполка объединения ВВС и ПВО Северного флота.

Поскольку палубные истребители Су-33 могут одновременно выполнять и функции бомбардировщиков, то летчики корабельного истребительного авиаполка осуществляли постановку мишеней друг другу. Кроме этого была отработана стрельба по воздушным мишеням бортовой артиллерией из 30-мм авиационной пушки.

Помимо стрельб, истребители смогли усовершенствовать навыки боевого пилотирования, перехвата условного самолёта-нарушителя и отработать элементы ведения воздушного боя.