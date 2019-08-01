Экипажи Ил-76 из Таганрога направились в Сибирь на тушение лесных пожаров

Несколько самолетов военно-транспортной авиации Ил-76МД, оборудованные выливными авиаприборами ВАП-2, направились из Таганрога в Красноярск, где войдут в состав авиационной группировки российского военного ведомства по тушению лесных пожаров в Сибири. «Звезда» публикует кадры подготовки экипажей самолетов к длительному вылету, в ходе которого им предстоит преодолеть более четырех тысяч километров.

На кадрах видно, что установка такой аппаратуры позволяет задействовать военно-транспортный самолет Ил-76 в ликвидации бедствия. Аппаратура позволяет принимать на борт самолета 42 тонн воды за раз. Загрузка самолета водой осуществляется на аэродроме за 10-30 мин.

Пожары в Сибири охватили около трех миллионов гектаров леса. В связи с этим в четырех регионах России – Иркутской области, Красноярском крае, республиках Саха (Якутия) и Бурятия – ввели режим чрезвычайной ситуации.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил скоординировать группировки МЧС и Министерства обороны РФ при тушении пожаров. Режим чрезвычайной ситуации сейчас действует в четырех регионах: Иркутской области, Красноярском крае, в двух районах Республики Бурятия и в одном районе Республики Саха-Якутия.

Ранее сообщалось, что губернатор Красноярского края Александр Усс пообещал ликвидировать лесные пожары на территории за три дня.