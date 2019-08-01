Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Пожары в Сибири ТЕГИ

Экипажи Ил-76 из Таганрога направились в Сибирь на тушение лесных пожаров

Алексей Савелов
02:39 01.08.2019
В Красноярске министром обороны РФ генералом армии Cергей Шойгу даны указания о создании авиационной группировки для оказания помощи в тушении лесных пожаров.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Минобороны РФ

Несколько самолетов военно-транспортной авиации Ил-76МД, оборудованные выливными авиаприборами ВАП-2, направились из Таганрога в Красноярск, где войдут в состав авиационной группировки российского военного ведомства по тушению лесных пожаров в Сибири. «Звезда» публикует кадры подготовки экипажей самолетов к длительному вылету, в ходе которого им предстоит преодолеть более четырех тысяч километров.

На кадрах видно, что установка такой аппаратуры позволяет задействовать военно-транспортный самолет Ил-76 в ликвидации бедствия. Аппаратура позволяет принимать на борт самолета 42 тонн воды за раз. Загрузка самолета водой осуществляется на аэродроме за 10-30 мин.

Пожары в Сибири охватили около трех миллионов гектаров леса. В связи с этим в четырех регионах России – Иркутской области, Красноярском крае, республиках Саха (Якутия) и Бурятия – ввели режим чрезвычайной ситуации.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил скоординировать группировки МЧС и Министерства обороны РФ при тушении пожаров. Режим чрезвычайной ситуации сейчас действует в четырех регионах: Иркутской области, Красноярском крае, в двух районах Республики Бурятия и в одном районе Республики Саха-Якутия.

Ранее сообщалось, что губернатор Красноярского края Александр Усс пообещал ликвидировать лесные пожары на территории за три дня.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата30.07.2019, 08:56
Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак
Дата01.08.2019, 02:39
Экипажи Ил-76 из Таганрога направились в Сибирь на тушение лесных пожаров
Дата01.08.2019, 01:54
Стало известно имя будущего соперника Поветкина
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата31.07.2019, 15:11
С Байконура стартовал космический грузовик «Прогресс МС-12»
Дата31.07.2019, 10:44
Победа в войне за час: топ самых быстрых войн в истории
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Пожары в Сибири
03:35 В стране и мире
Дым сибирских пожаров парализовал работу аэропорта в Чите
02:48 В стране и мире
Рейс Москва-Иркутск экстренно сел в Красноярске из-за лесных пожаров
02:39 Армия
Видео
Экипажи Ил-76 из Таганрога направились в Сибирь на тушение лесных пожаров
00:37 В стране и мире
Путин назвал предложение Трампа о помощи залогом восстановления двусторонних отношений
00:16 Армия
Видео
Ночная подготовка: кадры установки средств для борьбы с лесными пожарами в Сибири на Ил-76
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
02:48 В стране и мире
Рейс Москва-Иркутск экстренно сел в Красноярске из-за лесных пожаров
02:38 В стране и мире
Минобороны Украины назвало главного иностранного донора ВСУ
01:41 В стране и мире
«Орудие крупного калибра»: в КНДР подтвердили испытания новых ракет
00:16 Армия
Видео
Ночная подготовка: кадры установки средств для борьбы с лесными пожарами в Сибири на Ил-76
00:00 Вопросы истории
Минобороны опубликовало уникальные кадры Каунаса после освобождения от фашистов
События дня
События дня
Пожары в Сибири
Паводок в Иркутской области
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
«Покажу, кто тут папа»: поразивший Илона Маска студент из РФ собрал вторую машину
Письмо смерти: найден способ заразить iPhone с помощью сообщения
Трагедия планетарного масштаба: ученые рассказали о катастрофических последствиях пожаров в Сибири
Видео
Разъяренный слон вдребезги раскрошил стекло в туристическом автомобиле: видео
Экс-солистку группы Serebro заподозрили в плагиате
Видео
«Делят территорию»: у стен Казанского кремля подрались Конь и Зебра
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.