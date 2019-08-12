Россия стала лучшей в «Эстафете на боевых машинах» на АрМИ-2019

В Псковской области определили победителя одного из этапов конкурса «Десантный взвод», проводимого в рамках Армейских международных игр - 2019. На дистанцию «Эстафеты на боевых машинах» вышли Россия, Белоруссия и Китай.

Каждый старался максимально быстро и точно пройти дистанцию, нигде при этом не сбавляя скорость. Российские экипажи доказали, что они являются лучшими, оторвавшись от ближайших преследователей на четыре минуты. Белоруссия до последнего боролась за победу, но в итоге все же уступила россиянам. Бронзу взяла Китайская Народная Республика.

Вместе с эстафетой десантники также определили лучшего в индивидуальных прыжках на точность. Прыгая с 1300 метров, они должны были попасть в круг диаметром десять метров.

Напомним, соревнования десантных взводов проходят на полигоне Струги Красные под Псковом с 3 по 13 августа. В конкурсе примут участие 16 стран, каждая из которых должна показать лучший результат в десантировании и сборе при приземлении, в марш-броске, гонке на БМД, стрельбе, спринте и эстафете.