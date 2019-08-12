Россия первой финишировала в полуфинале «Танкового биатлона» на АрМИ-2019

Российская команда первой финишировала в полуфинале конкурса «Танковый биатлон» на АрМИ-2019. На подмосковном полигоне Алабино наши танкисты показали лучший результат в рамках «Эстафеты»: они прошли трассу за 1 час 36 минут 38 секунд. Таким образом, российская сборная проходит в финал конкурса.

В полуфинале встретились военнослужащие из Монголии, России, Белоруссии и Венесуэлы. Согласно предварительным результатам, вторыми в заезде стали представители Белоруссии (1 час 46 минут 31 секунда), третьими пришли военнослужащие из Монголии (1 час 59 минут 12 секунд). Последней к финишу пришла команда Венесуэлы, она преодолела трассу за 2 часа 12 минут 4 секунды.

По правилам конкурса в «Эстафете» должны участвовать по три танковых экипажа от каждой команды. Заезд проходит на одном танке с заменой экипажа. Команды стартуют одновременно. Каждый экипаж проходит четыре круга, преодолевая препятствия и поражая цели на трех огневых рубежах.

В состав каждой команды входят начальник и четыре танковых экипажа - три основных и один резервный. Также в составе - тренерская группа из двух человек и группа технического обеспечения.

С правилами «Танкового биатлона» можно ознакомиться на нашем сайте, а посмотреть трансляцию - на tvzvezda.ru и в приложении «Звезды» на Smart TV.