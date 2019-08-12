Российские кинологи завоевали золото в рамках конкурса «Верный друг» на АрМИ-2019

Российские кинологи и их питомцы чувствуют себя хорошо после победы в конкурсе «Верный друг» на АрМИ-2019. Такое заявление в беседе со «Звездой» сделал заместитель начальника 470 учебного центра служебного собаководства по военно-политической работе Сергей Дегтярев.

«И вожатые, и подопечные чувствуют себя хорошо. Справились успешно со всеми конкурсными испытаниями. Конечно погода немножко подкачала: с одной стороны для собак хорошо, что не было жары, но с другой стороны участникам было немного тяжело. При преодолении водных преград было порядка 8-9 градусов выше нуля. Соответственно вода была прохладной, но все успешно справились с испытаниями и наша сборная заняла первое место», - сказал он.

Дегтярев при этом добавил, что после триумфа российская команда получит небольшой отдых, но с 1 сентября начнет подготовку к следующим соревнованиям. При этом он подчеркнул: РФ на соревнованиях представляли лучшие кинологи страны.

По результатам конкурса «Верный друг», который проходил в Подмосковье в рамках Армейских международных игр - 2019, первое место заняла команда России. Серебро поделили между собой представители Белоруссии и Узбекистана, а бронза досталось кинологам из Казахстана.