Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия АрМИ-2019 ТЕГИ

Российские кинологи завоевали золото в рамках конкурса «Верный друг» на АрМИ-2019

Роман Захаров
13:03 12.08.2019
С 1 сентября российская команда приступит к подготовке к следующим соревнованиям.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

Российские кинологи и их питомцы чувствуют себя хорошо после победы в конкурсе «Верный друг» на АрМИ-2019. Такое заявление в беседе со «Звездой» сделал заместитель начальника 470 учебного центра служебного собаководства по военно-политической работе Сергей Дегтярев.

«И вожатые, и подопечные чувствуют себя хорошо. Справились успешно со всеми конкурсными испытаниями. Конечно погода немножко подкачала: с одной стороны для собак хорошо, что не было жары, но с другой стороны участникам было немного тяжело. При преодолении водных преград было порядка 8-9 градусов выше нуля. Соответственно вода была прохладной, но все успешно справились с испытаниями и наша сборная заняла первое место», - сказал он.

Дегтярев при этом добавил, что после триумфа российская команда получит небольшой отдых, но с 1 сентября начнет подготовку к следующим соревнованиям. При этом он подчеркнул: РФ на соревнованиях представляли лучшие кинологи страны.

По результатам конкурса «Верный друг», который проходил в Подмосковье в рамках Армейских международных игр - 2019, первое место заняла команда России. Серебро поделили между собой представители Белоруссии и Узбекистана, а бронза досталось кинологам из Казахстана. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата12.08.2019, 09:38
Пострадавшие от паводка в Тулуне едва не взяли штурмом здание администрации
Дата12.08.2019, 11:20
Главный судья АрМИ-2019 рассказал о самом опасном моменте на «Танковом биатлоне»
Дата12.08.2019, 11:25
Емельяненко запретили участвовать в боксерском турнире
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата12.08.2019, 01:50
«Пустил-забыл»: новейший Ми-28НМ получил возможность обстреливать сразу две цели
Дата09.08.2019, 12:43
Царские выплаты: во Франции вновь подняли вопрос об облигациях времен Российской империи
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
АрМИ-2019
13:03 Армия
Видео
Российские кинологи завоевали золото в рамках конкурса «Верный друг» на АрМИ-2019
11:20 Армия
Видео
Главный судья АрМИ-2019 рассказал о самом опасном моменте на «Танковом биатлоне»
08:32 Армия
Видео
Российские водолазы победили в конкурсе «Глубина» на АрМИ-2019
19:44 Армия
Видео
Порывистый ветер и ослепляющее солнце: как проходит конкурс «Отличники войсковой разведки»
19:21 Армия
Видео
В Азербайджане продолжается конкурс «Кубок моря»
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
12:54 В стране и мире
Порошенко закидали яйцами после допроса в Киеве
11:40 В стране и мире
Видео
«Конца света не будет»: ученый оценил опасность движущегося к Земле гигантского астероида
11:25 Спорт
Емельяненко запретили участвовать в боксерском турнире
11:20 Армия
Видео
Главный судья АрМИ-2019 рассказал о самом опасном моменте на «Танковом биатлоне»
10:59 В стране и мире
Дожди и заморозки: синоптики рассказали о погоде на ближайшую неделю
События дня
События дня
Пожары в Сибири
Паводок в Иркутской области
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Мощные и опасные: в США составили собственный рейтинг российских военных самолетов
Семьдесят голодных медведей заблокировали туристическую тропу на Камчатке
К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса
Спецназ и мертвый космонавт: исследователь обнаружил «причину» гибели группы Дятлова на бракованном фото
В Сети появилось фото «самого уродливого» помолвочного кольца
Эксперты рассказали о пользе кофе при депрессиях
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.