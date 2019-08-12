Военные водители РФ тренируются перед АрМИ-2019: кадры прохождения трассы

Российская сборная стала номером один на всех этапах АрМИ-2019 «Мастера автобронетанковой техники» по итогам завершающей тренировки. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

До начала соревнований команды готовят технику для выступления. Мужские экипажи сборной РФ отличились во всех дисциплинах: «Одиночная гонка», «Гонка капитанов», «Командная эстафета» и «Гонка седельных тягачей».

«Результатами по времени тренировочных заездов остались довольны. Ошибок водители совершают очень мало. Сильно влияет погода. В зависимости от температуры, давления приходится в течение дня работать над тонкой настройкой двигателя, ходовой и давления в шинах. Как капитан команды все равно до самого этапа соревнований буду волноваться и нервничать. Победит только сильнейший. Борьба будет вестись "колесо в колесо". Соперники выступают не первый год и представляют очень серьезные команды. У каждого водителя своя стратегия и тактика. Трассу уже знают с закрытыми глазами, но особенности есть все равно», - сказал капитан российской сборной Александр Клименков.

Соревнования военных автомобилистов пройдут в рамках международного конкурса «Мастера автобронетанковой техники» 14 и 15 августа в Воронежской области.

Армейские международные игры проводятся в 2019 году в пятый раз. Конкурсы проходят на территории десяти государств: России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Монголии и Узбекистана. Финальные состязания АрМИ-2019 пройдут с 3 по 17 августа.