Главный судья АрМИ-2019 рассказал о самом опасном моменте на «Танковом биатлоне»

Главный судья Армейских международных игр 2019 года Александр Перязев рассказал о дисквалификации команды Таджикистана в полуфинальной эстафете конкурса «Танковый биатлон».

Экипаж столкнулся на трассе с танком сборной Уганды и допустил ряд других грубых ошибок. Судьи приняли нелегкое решение дисквалифицировать команду Таджикистана.

«Мы понимаем, что наши Армейские игры связаны с применением боевого оружия, боевых боеприпасов по учебным целям. Команда Таджикистана была фаворитом во втором дивизионе, показала хорошую подготовку, хорошие результаты. Для нас было удивительно, что было столько нарушений правил вождения. Не пропустили конкурентов, когда те двигались по главной трассе, а они выходили из штрафного круга. Было столкновение. И самое главное - это опасный доворот башни в сторону зрителей, что недопустимо. Команда была дисквалифицирована всем решением коллегии. Конечно, жаль», - выразил сожаление Перязев.

Главный судья АрМИ-2019 также рассказал об успехах России на Играх.

«У нас завершились соревнования в десяти конкурсах, в восьми сборная России положила в копилку восемь золотых медалей, одну серебряную и одну бронзовую медали. Ребята стараются, молодцы, молодцы капитаны команд, весь технический персонал», - отметил Перязев.

Не только Россия добивается больших успехов в Армейских международных играх в этом году. Так, команда Азербайджана выходит в полуфинал как минимум в шести конкурсах.

«Везде все команды бьются успешно. И не только Российской Федерации. Каждая команда ставила перед собой определенные задачи, определенных целей они достигли. Например, команда Азербайджана в шести конкурсах выходит в полуфинал», - пояснил Перязев.

Состязания АрМИ-2019 проходят одновременно на 21 полигоне десяти стран: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Монголии, Узбекистана и России, а также в акваториях Каспийского, Балтийского морей и Персидского залива.

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