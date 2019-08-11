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Конкурс войсковых разведчиков на АрМИ впервые прошел в Индии

Игорь Лапик
09:50 11.08.2019
«Звезда» наблюдала за гонками на БМП-2 по пустыне Тар и прохождением тропы разведчика в жару более 40 градусов.
Конкурс войсковых разведчиков на АрМИ впервые прошел в Индии
© Фото: ТРК "Звезда"

Впервые за пять лет конкурс «Отличники войсковой разведки» Армейских международных игр состоялся не в России, а в Индии. Ночные рейды с компасом, гонки на БМП-2 и прохождение тропы разведчика проходили при жаре за 40 градусов.

«Команды проходят тропу разведчика в условиях в условиях, максимально приближенных к боевым: взрывпакеты, дымовые шашки. К тому же погода очень испортилась: небо заволокло, подул ветер, песчаная буря, накрапывает дождь. Но сибирякам даже на руку выступать в таких условиях», - рассказал корреспондент «Звезды» Игорь Лапик.

Индийские зрители встречали военных так же тепло, как и индийская погода, горячо аплодируя всем командам. И вот на старте появляется экипаж российской боевой машины. Впереди - дистанция 6 км, 16 препятствий. Наступает «час икс» для механиков-водителей.

В то время, когда БМП преодолевают трассу, остальная часть разведчиков не сидит сложа руки, они сдают нормативы по эвакуации раненого. На спине под колючей проволокой тащить человека очень тяжело. Тут приходится применять все свои морально-волевые качества.

«Тяжеловато дышать, пыль. Не видишь, где финиш, ползешь чисто на ощущения, на максимум», - делится потом ощущениями Кирилл Шардин из команды России.

На другом этапе разведчикам предстояло переправить бочку весом 200 кг с одного берега на другой. Сделать это нужно с помощью системы узлов и карабинов. Военнослужащие отработали на пределе.

Испытания военные проходили в полном составе и в боевой экипировке. Российская команда соревнуется со своими коллегами из семи стран.

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