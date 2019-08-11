Экстремальное вождение в горах: военные медики соревнуются на АрМИ-2019

Участники 11 национальных сборных команд выполнили экстремальное вождение медицинских модулей на базе бронеавтомобилей «Тайфун» по пересеченной местности на участке горного полигона Фориш в Узбекистане в рамках международного этапа конкурса АрМИ-2019 «Военно-медицинская эстафета».

Задачей участников было эвакуировать группу пострадавших с места боевых действий.

«Для создания условий, приближенных к боевым, на маршруте были замаскированы имитационные мины, которые дистанционно приводились в действие при прохождении препятствий экипажем. Для обозначения огня условного противника использовались светосигнальные ловушки», - рассказали в Минобороны.

Военным спортсменам предстояло пройти на максимальной скорости специально подготовленный участок трассы протяженностью 1200 метров, оборудованной естественными и искусственными препятствиями, такими как противотанковый ров, колейный мост, косогор и водоем шириной более восьми метров.

Впервые «Военно-медицинская эстафета» проводится за рубежом в Узбекистане на высокогорной учебной базе Фориш.

В текущем году в состязаниях военных врачей принимают участие 11 государств: Азербайджан, Ангола, Армения, Беларусь, Вьетнам, Зимбабве, Мьянма, Россия, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан. Вооруженные силы Боливарианской Республики Венесуэла представлены на соревнованиях в качестве наблюдателя.