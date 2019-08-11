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Лучшие моменты уникального авиашоу ВКС РФ на АрМИ-2019: видео

Наталья Вальханская
03:35 11.08.2019
На полигоне под Рязанью состоялась уникальная авиационная программа с демонстрацией летных и боевых возможностей техники ВКС.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

На полигоне Дубровичи под Рязанью завершилась двухчасовая программа «Авиамикс», в которой приняли участие все пилотажные группы ВКС, летчики строевых частей и авиационных центров.

Всего в полетах было задействовано 12 типов авиационной техники различной модификации, включая самолеты МиГ-31, Су-57, Су-35с, Су-30см, Су-34, Су-35, Ту-22м3, Ил-76, вертолеты Ми-8, Ми-26, Ми-28н, Ка-52.

«Погода нам сегодня нисколько не помешала. Все прошло штатно с соблюдением норм безопасности полетов. Впервые мы задействовали самолеты МиГ-31К с комплексом "Кинжал", Су-57 сегодня так же выполнял задачи. Все задачи, которые перед ними стояли, экипажи выполнили. Самолеты МиГ-31БМ, вооруженные ракетами класса "воздух-воздух" также отработали штатно. Самолеты поколения 4++ продемонстрировали свои возможности. Все, что мы на сегодня планировали - все выполнили», - заявил заместитель главкома ВКС РФ генерал-лейтенант Андрей Юдин.

В ходе полетов свою программу продемонстрировали также экипажи авиационных групп высшего пилотажа «Русские Витязи», «Стрижи», «Соколы России», «Беркуты».

Зрители смогли увидеть наиболее зрелищные фигуры, такие как групповая «петля Нестерова», синхронные «бочки», роспуск с отстрелом пиропатронов и многие другие. Одиночный пилотаж выполнил экипаж вертолета Ка-52, завершив программу фирменным «поклоном» зрителям. Ведущий группы «Русские Витязи» показал сверхманевренные возможности истребителя Су-30см во время одиночного пилотажа.

Во время «Авиамикса» были выполнены: воздушный бой пара на пару, массированные бомбовые удары, ракетные удары с различных видов маневра, высадка тактического десанта посадочным способом и на спусковых устройствах с транспортно-боевых вертолетов под прикрытием ударных Ми-28Н и Ка-52, пуски управляемых ракет звеном «Ночных охотников» Ми-28Н, сброс воды экипажами вертолетов Ми-26, десантирование грузов на точность и многое другое.

«Что касается экипажей, задействованных в конкурсе, то уровень подготовки летчиков каждой из стран-участников "Авиадартса" растет, растет с каждым годом. Это оценивают и специалисты, и главы делегаций этих стран. Экипажи во время соревнований приобретают опыт летной работы, боевого применения, опыт межнационального общения. Крепнет дружба между нашими народами», - подчеркнул Андрей Юдин.

В мероприятии участвовали главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин, губернатор Рязанской области Николай Любимов, руководящий Воздушно-космических сил, командования Военно-воздушных сил, дальней авиации, авиационных соединений и частей ВКС, отряды движения Юнармия, ветераны ВВС и другие гости.

Тактический эпизод «Авиадартс» состоялся в рамках международного конкурса «Авиадартс-2019».

Напомним, в конкурсе «Авиадартс» в этом году участвуют команды Китая, Белоруссии, Казахстана и Российской Федерации. Всего в конкурсе задействованы 43 экипажа истребительной, бомбардировочной, штурмовой, армейской, дальней и военно-транспортной авиации.​

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