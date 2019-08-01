Страны НАТО прислали своих наблюдателей на АрМИ-2019

Юбилейные, Пятые Армейские международные игры стартуют 3 августа. Они пройдут на территории десяти государств, которые суммарно составляют четверть площади всей суши. Об этом на селекторном совещании Минобороны РФ заявил глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу.

Впервые в числе стран, принимающих АрМИ, Монголия, Узбекистан и Индия. Всего в состязаниях примет участие 221 команда из 37 государств, семь из которых - дебютанты. АрМИ-2019 будут состоять их 32 конкурсов.

Шойгу также отметил растущий из года в год уровень сложности турниров. В программу АрМИ вводятся новые, более зрелищные дисциплины.

В этом году впервые будут проведены демонстрационно-тестовые заезды женских танковых экипажей и команд в конкурсах «Биатлон на мотовездеходах» и «Биатлон УАЗ-Пикап». В Играх также примут участие более трех тысяч юнармейцев.

Растет интерес к АрМИ среди государств - участников Организации Североатлантического договора. Так, команда Греции полноценно участвует в соревнованиях, а четыре страны НАТО - Франция, США, Словакия и Турция - прислали своих наблюдателей.

Кроме того, свои команды направили МЧС, МВД России, Служба внешней разведки и ФСБ. В два раза возросло число участников Росгвардии и ДОСААФ России.