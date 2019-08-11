База Хмеймим работает в плановом режиме после ликвидации дронов террористов
Шесть маневрирующих беспилотных летательных аппаратов были зафиксированы средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим.
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Авиабаза Хмеймим работает в штатном режиме. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ после уничтожения шести террористических маневрирующих дронов вблизи объекта.
Шесть маневрирующих беспилотных летательных аппаратов были зафиксированы средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим. Дроны двигались с северо-западного направления к аэродрому.
Все шесть беспилотных летательных аппаратов террористов были уничтожены на безопасных расстояниях зенитными огневыми средствами авиабазы.
В данным инциденте пострадавших нет, материальный ущерб также нанесен не был.