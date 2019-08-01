Сергей Шойгу поднял в 1,5 раза оклады ряду категорий контрактников

Министр обороны Сергей Шойгу заявил об увеличении окладов ряду категорий военнослужащих контрактников в 1,5 раза. Изменения вступают в силу с 1 сентября. С этого дня будет выплачиваться 50-процентная надбавка к ежемесячному денежному содержанию.

В первые четыре тарифные категории входят первичные воинские должности солдат и матросов: стрелок, маскировщик, дорожник, а также пулеметчик, снайпер, старший сапер, старший гранатометчик, командир танка, начальник автодрома и начальник бюро пропусков.

«Мною подписаны приказы об установлении с 1 сентября ежемесячной надбавки в размере 50% солдатам, матросам, сержантам и старшинам, проходящим службу по контракту на должностях с первого по четвертый тарифный разряд», - заявил глава оборонного ведомства на селекторном совещании.

Данное решение принято во исполнение указаний президента РФ Владимира Путина, который потребовал повысить уровень социальной защищенности контрактников младшего состава.

С 1 сентября также устанавливается ежемесячная 30-процентная надбавка водителям категорий С и D и С и Е, добавил Шойгу.

Помимо всего прочего, планируется увеличить выплату за наем жилья, размер которой будет варьироваться в зависимости от цен на недвижимость в конкретном регионе.