Российские ПВО сбили маневрирующие дроны террористов около базы Хмеймим

Одиннадцатого августа около 20.10 по московскому времени средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим были обнаружены шесть маневрирующих беспилотных летательных аппаратов, приближавшихся с северо-западного направления к аэродрому.

Штатными зенитными огневыми средствами российской авиабазы все шесть ударных беспилотных аппаратов террористов были уничтожены на безопасных дистанциях.

Пострадавших или материального ущерба нет. Как уточнили в Министерстве обороны России, авиабаза Хмеймим продолжает функционировать в плановом режиме.