Порывистый ветер и ослепляющее солнце: как проходит конкурс «Отличники войсковой разведки»

Огневой рубеж в сердце пустыни - это новый этап «Отличников войсковой разведки». Он проходит в Индии и является одним из конкурсов Армейских международных игр.

Траншеи и брустверы от ветра не спасали, но задачу наша команда успешно выполнила. Причем в ход пошли не только автоматы и пистолеты.

«Не только метко стрелять, но и метать саперные ножи и лопатки должны разведчики. Несмотря на сильный боковой ветер, это удается сделать», - рассказал корреспондент «Звезды» Игорь Лапик.

Но с пистолетом, конечно, куда привычнее. Главное, не торопиться - скорость при прохождении этого этапа не учитывается. На каждую мишень у бойцов всего два патрона - права на промах нет. Российская команда отлично отстрелялась. Хотя неутихающий ветер им, скорее всего, запомнится надолго.