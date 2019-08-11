В Азербайджане продолжается конкурс «Кубок моря»

Расстрел «плавающей мины» из крупнокалиберного пулемета - один из самых зрелищных эпизодов конкурса «Кубка моря». Он проходит в Азербайджане в рамках Армейских международных игр.

Макет мины находился на расстоянии не менее двухсот метров от корабля - непростая задача даже для опытных канониров. Стрельба велась одиночными выстрелами.

Российская команда представлена малым артиллерийским кораблем «Махачкала» Каспийской флотилии. Его экипаж не подвел - все закончилось точным попаданием и хорошим результатом по времени. Уже завтра моряки приступят к ответственному этапу «Постановка корабля на бочку».