В Китае продолжается борьба за первенство в конкурсе «Мастер-оружейник»

Ремонтировать пулемет иногда тяжелее, чем зенитное орудие. Это прочувствовали на себе участники конкурса «Мастер-оружейник» Армейских международных игр.

На полигоне «Корла» прошел четвертый этап командной гонки. В нем успех зависел от правильности выбранного алгоритма сборки и четкости движений. Глядя на кадры с соревнований, кажется, что участники исполняют какой-то замысловатый танец. Но мало собрать оружие и устранить проблему - из него еще нужно попасть в мишень, а китайские образцы с норовом для иностранцев непривычны.

Результаты узнаем чуть позже. А впереди у участников последний этап - командная эстафета.