Сварить куб: водолазы из России показали лучший результат на этапе «Глубины»

Решающие испытания начались у участников конкурса «Глубина» в Иране. Во время одного из них боевым пловцам из России предстояло проявить навыки рабочих и сварить лист металла на глубине 8 метров.

Перед началом конкурса участники тщательно проверили все оборудование для сварки и водолазное снаряжение. На каждом шлеме военнослужащего установлены специальные очки, которые должны защитить глаза.

Пока российские моряки надевали тяжелую водолазную экипировку, другие страны приступили к заданиям. Команда из Китая должна была перетащить по дну 10 гирь по 32 килограмма. Сирийцы и венесуэльцы оказывали помощь кораблю и затонувшей подводной лодке.

Особое внимание - иранской сборной. Хозяева соревнований на скорость должны были спасти аквалангиста. На этом этапе рекордное время российской команды не смог превзойти никто. За минуту нужно вытащить тонущего, оказать ему медицинскую помощь и на скорость пронести в специальной барокамере весом 150 килограммов на расстояние 100 метров. В последний момент тяжелая ноша выскользнула из рук иранцев. А это минимум штрафные секунды.

Тем временем водолазы из российской команды уходят на дно. Там, в условиях плохой видимости, одному нужно разрезать железный лист электродом, а второму сварить металлический куб. Проходит всего 15 с небольшим минут, и военные на поверхности. Ближайшему преследователю, Ирану, потребовалось на это задание на 9 минут больше.

Теперь у нашей сборной есть все шансы на победу. Но впереди еще непредсказуемый акватлон - схватки аквалангистов на морском ринге.