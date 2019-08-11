Сборная России выиграла конкурс «Безопасный маршрут»

Военные инженеры из России снова лучшие - теперь в конкурсе «Безопасный маршрут» на Армейских международных играх. Искать мины, наводить мосты и разбирать завалы у наших военнослужащих в крови. На втором месте - Белоруссия, а третью строчку раздели Узбекистан и Вьетнам.

Здесь, во время испытания, стартуют не вперед, а вниз. Стремительный спуск по двадцатиметровым фалам и, не сбавляя скорость, дальше - вертикальная сетка, подрыв боеприпаса при помощи «кошки» и подрыв двери - первую часть дистанции участники преодолевают на своих двоих. Для конкурса «Безопасный маршрут» это совершенно новый элемент.

Вперед сразу же вырвались давние соперники - команды России и Белоруссии. Им в затылок дышали новички из Вьетнама и Узбекистана. Главная задача инженерных подразделений - расчистить условно заминированный маршрут с многочисленными препятствиями. Следом за саперами шли танки.

До начала прокладки тяжелого механизированного моста команды шли ровно. Здесь россияне ушли в заметный отрыв. Переправу через сорокаметровый ров они навели почти на пять минут быстрее других. Эстафету принимают путепрокладчики, и дальше через затор из горящих деревьев прорывается машина разграждения. Таким обилием специальной техники не может похвастаться больше ни один конкурс Армейских международных игр.

Борьба за третье место превратилась в драму - команда Узбекистана набрала хорошую скорость. Ее мехводы пытались догнать белорусов и тут, за двести метров до финиша, тяжелый ИМЭЭР на высоком бугре заваливается набок. Попытки поднять его успехом не увенчались. Вьетнамцы, шедшие последними, не спеша дошли до финиша. Но проигравших сегодня не было - третье место судейская бригада поделила между командами Вьетнама и Узбекистана.

«Республика Узбекистан выполнила все задачи. Здесь наказать ее - дать ей четвертое место - было бы несправедливо. Ведь главная задача соревнований - это дружба!» - сказал главный судья конкурса «Безопасный маршрут» Владислав Верясов.

По оценкам иностранных наблюдателей, конкурс «Безопасный маршрут» становится более зрелищным и представительным. В этом году в нем дебютировали представители сразу трех стран. О своем желании стать участниками в следующем году уже заявили Иран и Венесуэла.