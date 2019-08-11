Точность и скорость: российские «Тайфуны» произвели фурор в Китае

Российские «Тайфуны» вызвали восторг на трибунах полигона Корла в Китае. Эти бронеавтомобили используют наши расчеты войсковой ПВО во время турнира «Чистое небо» на Армейских международных играх.

Наша команда не делала промахов, еще и «летала» по десятикилометровой трассе, поднимая пыль столбом, полностью оправдывая название своих «стальных» коней. Восьмерка, змейка, противотанковый ров, брод, косогор - всего 12 препятствий. По пути участники турнира выполняли задачи по поражению различных целей.

Российская сборная финишировала, поразив точно все цели без промаха и из автомата, и из пулемета и, конечно же, из ПЗРК, показав отличное время на трассе. О результатах пока рано говорить - остался еще один этап до завершения конкурса «Чистое небо». Наша команда пока на втором месте.