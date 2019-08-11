Участники «Снайперского рубежа» отработали ночную стрельбу: видео

Снайпер должен поражать цель всегда, даже в полной темноте. И наши военнослужащие доказали, что умеют это делать.

Члены российской сборной во время конкурса «Снайперский рубеж» в рамках Армейских международных игр-2019 отработали ночную стрельбу на полигоне, используя специальные ночные прицелы. До целей было от 200 до 800 метров. При этом вершиной мастерства и самым сложным испытанием было попасть в подвижную мишень.

Впереди участников «Снайперского рубежа» ждет самый ответственный этап - эстафета. За победу в конкурсе борются 8 стран, и наша команда - в лидерах.