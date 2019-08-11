Охота на диверсантов: новейшие беспилотники «Элерон-3» испытали на «Соколиной охоте»

В Казахстане идут соревнования «Соколиная охота», в их рамках новейшие российские беспилотники «Элерон-3» устроили охоту на условных диверсантов. Удачной разведке не помешали ни порывистый ветер, ни отличная маскировка противника.

По легенде, в ущелье, которое ведет к полигону Матыбулак, притаились диверсанты, там спрятали раненых и тяжелую технику, ее нужно обнаружить участникам конкурса «Соколиная Охота».

Поиск будет вестись с помощью усовершенствованного беспилотного аппарата. Его оптика заметно улучшена по сравнению с оригинальной версией. Пожалуй, самое главное и интересное - то, что таких дронов пока еще нет в российской армии. И соревнования «Соколиная охота» - замечательная возможность испытать их в деле.

Площадь поиска дрона - 10 квадратных километров. Беспилотник летит на высоте около 100 метров, со скоростью 90 километров в час. Расчет идентифицирует с воздуха группу диверсантов. Колонна, которую сопровождает беспилотник, останавливается и дает боевикам отпор.

Свои поправки вносит ветер - погода в казахских степях меняется почти ежеминутно. Это основная сложность, к которой нужно адаптироваться перед стартом.

«На данной территории очень сложное - это метеоусловия. В первую очередь, это жаркий климат. Который тоже влияет на наши летательные аппараты. На втором месте - очень порывистый ветер с различным направлений. Постоянно меняется. Не дует стабильно с одной стороны, каждые 2-3 минуты свое направление меняет», - рассказал участник сборной России «Соколиной Охоты» Дмитрий Посевин.

Пока российская сборная уступает лишь хозяевам - команде Казахстана. Впереди команды сразятся в эстафетах.