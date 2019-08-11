Сборная России выиграла серебро на Чемпионате Европы по высшему пилотажу

Сборная России по высшему пилотажу в классе Advanced выиграла серебряную медаль в чемпионате Европы, который проходил в польском городе Торунь с 1 по 10 августа. Золото досталось французам. Финской команде досталась бронзовая медаль.

На турнире свое мастерство продемонстрировали 46 пилотов из восьми стран Европы - России, Франции, Германии, Польши, Румынии, Финляндии, Литвы, Украины. Российская команда выступила на самолетах Су-31М, Extra 300 и Extra 330.

Упражнения в соревнованиях делятся на обязательные и так называемые темные. Во втором случае о комплексе фигур, которые необходимо выполнить, спортсмены узнают прямо перед выступлением.

Ранее Дмитрий Самохвалов победил в классе Advanced на самолете Су-31М в рамках соревнований по неизвестному комплексу фигур и принес золотую медаль в копилку российской сборной.