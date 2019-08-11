Зрелище для военных гурманов: как проходят конкурсы АрМИ-2019 под Тюменью

В Тюменской области проходят соревнования «Инженерная формула», чем-то похожие на гонку болидов «Формулы-1». Экипажи проходят 4-километровую дистанцию, выполняя на пит-стопах специальные задачи. За пару минут они вырывают пятиметровый окоп или снаряжают минный заградитель боеприпасами.

В полуфинале наша команда едва не выбыла из гонки - в нужный момент поврежденный на трассе заградитель не смог выложить все мины, за это российские военные получили 24 минуты штрафа, но, совершив рывок, сборная все же выходит в финал.

Несколько лет подряд главный приз «Инженерной формулы» разыгрывала пара Россия-Белоруссия, но в этом году участников втрое больше - к гонке присоединились Лаос, Пакистан, Монголия и Китай.

Финал эстафеты командам-новичкам Лаоса и Пакистана пришлось наблюдать с трибун. Вместе с фаворитами гонки Белоруссией и Россией за главный приз конкурса сражаются Монголия и Китай.

В конкурсе «Безопасный маршрут» основная борьба развернулась также между сборными Белоруссии и России. А для команд Вьетнама, Киргизии и Узбекистана - это шанс впервые заявить о себе на международном уровне.

Все команды выступают на российской технике. Расчищают горящие завалы, наводят 40-метровый механизированный мост и соревнуются в ювелирном владении тяжелым манипулятором.

Эфиопия, Камбоджа и Иран прислали в Сибирь своих наблюдателей. Кроме спецтехники зарубежных представителей интересует снаряжение участников. Хозяева игр обеспечили всех комплектами российской боевой экипировки «Ратник-2». В следующем году уже Иран намерен вывести на старт своих военных инженеров.