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Российская команда стала третьей в «Конном марафоне»

Константин Коковешников
11:42 11.08.2019
Замминистра обороны Александр Фомин поздравил россиян и лично вручил медали победителям - сборной Монголии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Роботизированные военные машины не вытеснили старейший вид армейского транспорта. Наоборот, лошадей в наших горных подразделениях становится все больше. И конкурс «Конный марафон», который прошел в Монголии, как раз призван совершенствовать мастерство кавалеристов в современных условиях.

Наши горные стрелки справились со всеми заданиями. В одном из немногих лесов в этой местности военнослужащие российской команды совершили восхождение в горы.

Изнурительный марш на высоте двух тысяч метров над уровнем моря. Лошади то и дело встают и отказываются идти дальше. Наездникам приходится их постоянно подгонять. Хотя еще накануне сборная России опережала команду Монголии и все остальные. Стала единственной, кому удалось заарканить лошадей.

Еще один рекорд военнослужащие 55-й бригады из Тувы поставили уже на следующее утро, когда - опять же, единственные из всех - не уронили ни один из ящиков с боеприпасами. В стрельбе россияне показали отличный результат, а в метании гранат им вообще не было равных. Но наши уступили соперникам в скорости. В итоге пришли к финишу третьими, и по сумме балов тоже - бронза.

Поздравить наших ребят и лично вручить медали победителям - хозяевам соревнований - приехал замминистра обороны Александр Фомин. Перед этим в Улан-Баторе он возложил венок к памятнику Жукова и провел переговоры со своим монгольским коллегой, на которых поблагодарил его за теплый прием и отметил высокий уровень организации Конного марафона.

«Идея очень хорошая, красивая. И она очень хорошо воплощена. Даже в этом не сомневайтесь, на прекрасном высоком международном уровне», - сказал Фомин.

Еще одна встреча - с президентом республики - прошла в национальной монгольской юрте. Впереди - торжества, приуроченные к 80-летию победы в битве на Халхин-Голе.

«Монголия и Россия всегда были добрыми соседями. Нас связывает тысячелетняя история. Один из ее примеров - битва на Халхин-Голе, одержать победу в которой мы смогли лишь сообща. Сегодня об этом должны помнить все последующие поколения», - считает Халтмаагийн Баттулга, президент Монголии.

Развитию двустороннего сотрудничества уже с современной Россией отвечает и проведение подобных соревнований. Пусть в этот раз наша команда заняла лишь третье место, она получила бесценный опыт, который наверняка пригодится уже в следующем году.

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