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«Ихтиандры»: военные водолазы «спасли» затонувшие подлодки в Иране

Василиса Морозова
Алексей Кошкин
11:15 11.08.2019
Спасение затонувших подводных лодок в Персидском заливе - этап конкурса военных водолазов в Иране. Причем залатать пробоину в субмарине должен один человек.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: пресс-центр АрМИ-2019

На глубине там так же тепло, как на иранском берегу. На жарком иранском острове Киш, где тропический климат смешался с условиями пустыни, собрались лучшие военные водолазы мира. Российская команда - сборная всех флотов - моряки-водолазы под палящим солнцем Персидского залива тренировались неделю, а перед конкурсом почти целый год в Севастополе.

Первым этапом для нашей команды было спасение водолаза, где физическая подготовка прежде всего. А на одном из технологически сложных этапов конкурса «Глубина» моряки должны спасти тонущий корабль. Выполняет все задачи самый опытный водолаз.

На время под водой с помощью молотка, гаечных ключей и пилы он заделывает пробоины корабля и налаживает подачу кислорода под давлением.

Лучшие водолазы ЮАР, Сирии, Венесуэлы, Китая, Ирана и России в этом многоборье моряков оказывают помощь затонувшей субмарине, занимаются подводной тяжелой атлетикой, перетаскивая по дну треть тонны груза, ведут сварку обшивки на глубине, все это на скорость.

В одних состязаниях участвуют тяжелые водолазы, у которых подводная амуниция весит больше 60 килограммов. Есть соревнования и для относительно легких аквалангистов, у которых только баллон с воздухом.

По результатам, после шести этапов из семи, наши моряки-водолазы оказались на первом месте, за ними хозяева - иранцы - а третье место делят китайцы и сирийцы.

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