Ночная подготовка: кадры установки средств для борьбы с лесными пожарами в Сибири на Ил-76

В Минобороны опубликовали кадры ночной погрузки на самолет Ил-76 выливных авиационных приборов ВАП-2. Самолеты войдут в состав авиационной группировки российского военного ведомства по тушению лесных пожаров в Сибири.

Отмечается, что данные авиаприборы позволяют задействовать военно-транспортный самолет Ил-76 в ликвидации бедствия. Борт, оснащенный таким прибором, способен принимать на себя более 40 тонн воды за раз. Загрузка самолета водой осуществляется на аэродроме. Время заправки составляет 10-30 мин.

Слив производится с высоты 50-100 метров и занимает 6-8 секунд.

Пожары в Сибири охватили около трех миллионов гектаров леса. В связи с этим в четырех регионах России – Иркутской области, Красноярском крае, республиках Саха (Якутия) и Бурятия – ввели режим чрезвычайной ситуации.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил скоординировать группировки МЧС и Министерства обороны РФ при тушении пожаров. Режим чрезвычайной ситуации сейчас действует в четырех регионах: Иркутской области, Красноярском крае, в двух районах Республики Бурятия и в одном районе Республики Саха-Якутия.

Ранее сообщалось, что губернатор Красноярского края Александр Усс пообещал ликвидировать лесные пожары на территории за три дня.