Марш-бросок и стрельба из Макарова: конкурс капитанов «Рембата» прошел в Омске
Лидер сборной России стал лучшим в конкурсе капитанов на международном конкурсе.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
В рамках международного конкурса «Рембат-2019» впервые провели конкурс капитанов, сообщили в Минобороны России.
Военнослужащие из России, Венесуэлы, Узбекистана, Лаоса, Конго, Мозамбика, Камбоджи и Иордании посоревновались в легкоатлетическо-стрелковом двоеборье.
«Участники в полной боевой экипировке совершили 1,5 км марш бросок по пересеченной местности, выполнили специальное упражнение "разножка" и выполнили стрельбу из пистолета Макарова», - рассказали в ведомстве.
Лучшим в конкурсе капитанов стал лейтенант Руслан Пахомов, представляющий Россию, второе и третье место заняли представители Узбекистана и Венесуэлы, соответственно.