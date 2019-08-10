Опубликованы захватывающие кадры с «Авиадартса» под Рязанью

Российские истребители и вертолеты показали свое мастерство на международном конкурсе «Авиадартс - 2019», который проходит на рязанском полигоне Дубровичи.

В субботу, 10 августа, в рамках шоу «Авиамикс» публике впервые показали ракетный комплекс «Кинжал». Это ракета, способная разгоняться до гиперзвуковой скорости и поражать крупные цели как на суше, так и на море.

Всего в мероприятии приняли участие 50 экипажей истребительной, штурмовой, бомбардировочной, дальней и военно-транспортной авиации. Среди участников были команды России, Китая, Белоруссии и Казахстана.