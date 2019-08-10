Ювелирная точность: Россия лидирует в конкурсе «Дорожный патруль» на АрМИ-2019

Команда из России вырвалась в лидеры конкурса «Дорожный патруль». Сегодня, 10 августа, он стартовал в Иране.

Ювелирную точность при выполнении всех упражнений продемонстрировали россияне.

Чтобы выиграть этап, нужно быть настоящим профессионалом и отлично чувствовать машину. До ограничительного конуса иногда остаются не сантиметры, а считанные миллиметры.

По итогам первого дня второй результат показал Иран, третью позицию заняла Армения, а четвертым стал Узбекистан.

Уже завтра участникам «Дорожного патруля» предстоит посостязаться в индивидуальной гонке. Всего конкурс продлится четыре дня.