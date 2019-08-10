Ювелирная точность: Россия лидирует в конкурсе «Дорожный патруль» на АрМИ-2019
В конкурсе «Дорожный патруль» АрМИ-2019 состязаются представители военной автоинспекции из четырех стран мира: Ирана, Армении, России и Узбекистана.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Команда из России вырвалась в лидеры конкурса «Дорожный патруль». Сегодня, 10 августа, он стартовал в Иране.
Ювелирную точность при выполнении всех упражнений продемонстрировали россияне.
Чтобы выиграть этап, нужно быть настоящим профессионалом и отлично чувствовать машину. До ограничительного конуса иногда остаются не сантиметры, а считанные миллиметры.
По итогам первого дня второй результат показал Иран, третью позицию заняла Армения, а четвертым стал Узбекистан.
Уже завтра участникам «Дорожного патруля» предстоит посостязаться в индивидуальной гонке. Всего конкурс продлится четыре дня.