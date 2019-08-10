В Подмосковье завершился конкурс «Верный друг»

Соревноваться не только друг с другом, но и с проливным дождем и размякшей трассой пришлось сегодня военные кинологам и их подопечным. В подмосковном Дмитрове прошла завершающая эстафета «Дог-биатлон» конкурса «Верный друг» Армейских международных игр.

Дистанцию в 1600 метров с препятствиями каждый участник команды вместе с собакой буквально пролетели на максимальной скорости. Потом был огневой рубеж, стрельба и финиш. Победителя определят после окончательного подсчета очков из трех команд - России, Белоруссии и Узбекистана.