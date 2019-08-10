Коварный брод и палящее солнце: как проходил второй этап «Суворовского натиска»

На полигоне Корла главное - не утонуть. Неожиданной проблемой для многих команд обернулся второй этап «Суворовского натиска» в Китае в рамках Армейских международных игр. Препятствие «брод» сыграло с механиками-водителями боевых машин злую шутку.

Заезд проводился на пределе. Пустыня Такла-Макан - это сухой воздух, палящее солнце и клубы пыли. У самой элегантной - сборной Венесуэлы - даже защитная экипировка шелковая.

Рубеж стрельбы. Наши мотострелки-курсанты Дальневосточного командного училища поражают все мишени. Впереди - гонка. Колейный мост, змейка, противотанковый ров. И, конечно, брод.

«Зашли после Венесуэлы вброд и получилось так, что машина не по твердому грунту пошла, по бетону. И вплавь пошла. Поэтому машина не вышла. То есть ей не хватило инерционного хода, чтобы выйти из брода», - сказал Андрей Бородулин из сборной РФ.

Китайская БМП водную преграду проскочила, но сразу после - заглохла.

«Машина после брода заглохла. Похоже, двигатель залило водой. Пришлось вызывать резервную», - прокомментировал механик-водитель китайской команды Чен Го.

Однако команда КНР упущенное наверстала. И поставила новый рекорд - 16 минут 12 секунд. Пока это лучшее время на этой трассе. Россия показала второй результат.