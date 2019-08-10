Под звуки разрывающихся мин: завершился индивидуальной зачет «Военно-медицинской эстафеты»
Прошел последний этап индивидуального зачета конкурса. Впереди ждет захватывающее командное первенство.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Механики-водители приняли участие в состязании «Военно-медицинская эстафета» в степи Узбекистана.
Конкурсанты преодолели трассу длинной 1200 метров. Из-за большого количества препятствий пройти дорогу оказалось нелегкой задачей.
«На кочках большую скорость не покажешь, так как машина очень хорошо подпрыгивает и сложно ее держать на дистанции», - рассказал «Звезде» участник российской сборной Андрей Литвинов.
Участники прошли «змейку», ров, колейный мост, и все это под аккомпанемент разрывающихся мин.
Это последний этап индивидуального зачета «Военно-медицинской эстафеты». А впереди - командное первенство.