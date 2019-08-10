Вся мощь ВКС РФ: шоу «Авиамикс» в пятый раз прошло в рамках АрМИ

Этим утром широкой публике впервые продемонстрировали гиперзвуковой «Кинжал». Вооруженные гиперзвуковыми ракетами истребители-перехватчики МиГ-31К пронеслись над полигоном Дубровичи в рамках шоу «Авиамикс».

Также в небе показались новейшие авиационные комплексы Су-57. Боевые машины совсем недавно успешно прошли испытания и уже приняты на серийное производство. Первый такой самолет поступит на вооружение ВКС в конце года.

Су-25СМ ударили авиационными бомбами точно в цель - по батарее ЗРК условного противника.

Кроме того, зрители шоу увидели десантирование двух групп специального назначения из вертолетов Ми-8 беспарашютным способом - при помощи спусковых устройств, воздушную дуэль истребителей Су-35С, одиночный пилотаж Ми-28.

Виртуозное управление авиатехникой продемонстрировали экипажи «Русских витязей» и «Стрижей».

На полигоне Дубровичи, площадь которого составляет более семи тысяч квадратных метров, было установлено 12 типов мишеней - это около 60 уникальных целей.

Более полусотни экипажей и столько же единиц техники задействовали в «Авиамиксе». В общей сложности шоу увидели более десяти тысяч зрителей.