Определились победители гонки «Курсантский бросок»

Финальная гонка «Курсантский бросок» прошла на полигоне Алабино. В ней приняли участие более 30 команд военных и гражданских вузов.

Участников гонки поприветствовал по видеосвязи министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. Он отметил, что непростая трасса позволяет проявлять целеустремленность, волю к победе и уважение к соперникам.

«"Курсантский бросок" - это, в первую очередь, конкурс, где вы приобретаете ценный практический опыт командной работы, умение преодолевать трудности и идти к победе вместе», - сказал глава Минобороны РФ.

© Минобороны РФ

Старт финальному забегу дали статс-секретарь, заместитель министра обороны Николай Панков и заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров. Команды прошли восьмикилометровую полосу с 20 специальными препятствиями. На преодоление дистанции им потребовалось меньше часа.

Лучший результат показала команда Московского высшего общевойскового командного училища. Вторыми стали курсанты Военной академии воздушно-космической обороны из Твери, третьими - команда Рязанского воздушно-десантного училища.

© Минобороны РФ

«Вы показали силу, ловкость, выносливость и умение работать в команде, что очень важно», - сказал Николай Панков, награждая победителей.

Он добавил, что над соревнованиями продолжится работа.

Отборочные этапы «Курсантского броска» проходили на восьми полигонах. В забегах с препятствиями соревновались более тысячи человек из 127 команд.