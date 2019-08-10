Начальник военной полиции МО РФ объяснил лидерство россиян на «Страже порядка»

Российские военные полицейские удерживают первое место в конкурсе «Страж порядка» на АрМИ-2019.

Участники испытания преодолели сложнейшую трассу, длина которой составила 12 километров. Они успешно прошли 55 препятствий, несмотря на сильный ливень.

«Сейчас пока по окончании трех этапов российская команда безоговорочно лидирует», - подвел итог начальник управления правопорядка и охраны Главного управления военной полиции МО РФ Александр Попов.

По его словам, успех российской команды можно объяснить тем, что полицейские давно знают друг друга, вместе работают и ладят между собой.

Международные армейские игры - это финал всей подготовки военной полиции из РФ, заверил Попов.

Он добавил, что недавно во Владикавказе начал действовать новейший центр военной полиции. На его базе можно будет готовиться к АрМИ. Кроме того, работа центра поможет повысить уровень подготовки российских военнослужащих.