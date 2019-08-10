Через скалодром, рвы и завалы: российская команда победила в конкурсе «Страж порядка»

Российские военные полицейские удержали лидерство в конкурсе «Страж порядка». Командная гонка стала настоящим Эверестом мастерства и силы воли участников.

Сложнейшая трасса «Гонки героев» длиной 12 километров, с 55 препятствиями, и все это под проливным дождем. Военным пришлось проходить рвы, рукоходы, скалодром и завалы из бревен.

Сегодня же пройдет церемония закрытия этого конкурса АрМИ.

Соревнования военнослужащих подразделений, которые выполняли задачи по поддержанию воинской дисциплины, обеспечению правопорядка и охране военных объектов, прошли в подмосковном парке «Патриот», спортивном клубе «Калининец» ЦСКА, а также на трассе «Гонка героев» в Алабино.