Вынести человека из-под огня: зрелищные кадры «Военно-медицинской эстафеты»

В Ташкенте в рамках АрМИ-2019 проходит «Военно-медицинская эстафета». Участники соревнуются, кто быстрее эвакуирует раненого - это состязание является последним этапом индивидуальной гонки и самым тяжелым во всех смыслах.

Перевязать и вынести из-под огня 75-килограммового статиста в бронежилете - настоящее испытание. Главное в этом упражнении - взвалить его на себя и встать, у многих участников не получилось это сделать с первого раза. Российские медики великолепно справились с задачей.

Также участники испытаний проходили гонку среди младшего и среднего медицинского состава. Военнослужащие показывали специальные навыки - остановка кровотечения и непрямой массаж сердца. В мужском зачете Россия находится в лидерах. Впереди военнослужащих ждет командное первенство.

Конкурс «Военно-медицинская эстафета» впервые проводится за рубежом. В этом году в состязаниях военных врачей участвуют 11 государств: Армения, Азербайджан, Ангола, Вьетнам, Зимбабве, Узбекистан, Мьянма, Россия, Белоруссия, Казахстан и Таджикистан. Вооруженные силы Венесуэлы на соревнованиях представлены в качестве наблюдателей.