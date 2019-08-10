Дрон «Элерон-3» прошел испытание на «Соколиной охоте»

В Казахстане соревнуются участники конкурса «Соколиная охота». Это турнир для расчетов беспилотных летательных аппаратов. В рамках нового испытания операторам дронов нужно было найти противника.

В ущелье, на подъезде к полигону, притаились группы диверсантов, здесь же спрятаны раненые и тяжелая техника. Беспилотник летит на высоте чуть ниже 100 метров. В таких условиях обнаружить цели, замаскированные под природный ландшафт, непросто.

Российская команда на соревнованиях использует усовершенствованный беспилотный аппарат «Элерон-3» . Он дальше и дольше летает, а его оптика заметно улучшена по сравнению с оригинальной версией. Самое главное и интересное, что таких дронов пока еще нет в российской армии, и эти соревнования «Соколиная охота» - хорошая возможность испытать их в деле.

Конкурс проходит в Казахстане. Он предусматривает три этапа состязаний. Победители и призеры конкурса определяются решением судейской коллегии.