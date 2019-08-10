Сенсация АрМИ-2019: на шоу «Авиадартс» комплекс «Кинжал» впервые показали широкой публике
Сегодня на Армейских международных играх состоялась громкая премьера. На шоу «Авиадартс» под Рязанью широкой публике впервые показали гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал». Это ракета, способная разгоняться до гиперзвуковой скорости и поражать крупные цели как на суше так и на море.
Во время шоу пара высотных истребителей МИГ-31К, вооруженных «Кинжалом», прикрывали штурмовую авиацию. А СУ-25М били авиационными бомбами по батарее ЗРК условного противника.
На полигоне Дубровичи площадью более 7 000 квадратных метров было установлено 12 типов мишеней. Всего - около 60 уникальных целей. Бомбардировщики ТУ-22М3, например, били по стоянке самолетов.
А вот прикрывали их новейшие авиационные комплексы пятого поколения Су-57. Они стали еще одной премьерой «Авиамикса». Эти машины совсем недавно успешно прошли испытания и уже приняты в серийное производство. Первый такой самолет поступит на вооружение ВКС в конце этого года.
Напомним, в июле истребители МиГ-31 совместно с Ту-22М3 дальней авиации провели учение с применением комплекса «Кинжал».
Гриф «Совершенно секретно» с «Кинжала» снял президент России Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию. Президент назвал его «идеальным оружием», способным гарантированно преодолевать все существующие и даже перспективные системы ПВО и ПРО.