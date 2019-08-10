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Сенсация АрМИ-2019: на шоу «Авиадартс» комплекс «Кинжал» впервые показали широкой публике

Карина Харитонова
13:29 10.08.2019
Ракетный комплекс способен разгоняться до гиперзвуковой скорости и поражать крупные цели.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Сегодня на Армейских международных играх состоялась громкая премьера. На шоу «Авиадартс» под Рязанью широкой публике впервые показали гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал». Это ракета, способная разгоняться до гиперзвуковой скорости и поражать крупные цели как на суше так и на море.

Во время шоу пара высотных истребителей МИГ-31К, вооруженных «Кинжалом», прикрывали штурмовую авиацию. А СУ-25М били авиационными бомбами по батарее ЗРК условного противника.

На полигоне Дубровичи площадью более 7 000 квадратных метров было установлено 12 типов мишеней. Всего - около 60 уникальных целей. Бомбардировщики ТУ-22М3, например, били по стоянке самолетов.

А вот прикрывали их новейшие авиационные комплексы пятого поколения Су-57. Они стали еще одной премьерой «Авиамикса». Эти машины совсем недавно успешно прошли испытания и уже приняты в серийное производство. Первый такой самолет поступит на вооружение ВКС в конце этого года.

Напомним, в июле истребители МиГ-31 совместно с Ту-22М3 дальней авиации провели учение с применением комплекса «Кинжал».

Гриф «Совершенно секретно» с «Кинжала» снял президент России Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию. Президент назвал его «идеальным оружием», способным гарантированно преодолевать все существующие и даже перспективные системы ПВО и ПРО.

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