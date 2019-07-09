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Уничтожить террористов: кадры масштабных учений десантников

Татьяна Ляшко
08:39 09.07.2019
В совместных учениях ВДВ в ВТА принимают участие более двух тысяч человек. В маневрах задействовано свыше сорока самолетов.
© Видео: ТРК "Звезда"

Перед участниками совместных маневров ВДВ и транспортной авиации поставили сложнейшую задачу - отбить у террористов важные стратегические объекты. Причем с ходу и на незнакомых полигонах. Для этого в воздух поднялись больше 40-ка самолетов. В бой прямо с неба вступили тысячи российских десантников.

Условный противник держит оборону на аэродроме. Бойцы 7 десантно-штурмовой дивизии ВДВ, больше 2000 человек, взлетают с аэродромов Крымска и Краснодара. Задача десантников - перехватить объект в свои руки. Эту вводную они получают уже в самолете, на пути к месту высадки.

Для проведения учений 40 бортов Ил-76 военно-транспортной авиации перебазировались из Пскова и Твери. Десант нужно высадить на двух площадках - в районе Ульяновска и Костромы. Для бойцов 7 дивизии ВДВ этот полигон незнакомый, так что умение быстро ориентироваться на месте и принимать решение на территории условного противника здесь оттачивается идеально.

Военнослужащие ВДВ окружают базу условных террористов и сжимают кольцо. Противнику приходится оставить позиции.

Аэродром захвачен, остатки сил подразделений противника пытаются покинуть объект. Отступление прикрывают огнем пулеметов. Но они еще не знают, что дорога заминирована.

Условные террористы уничтожены, но это только первый бой. Масштабные учения ВТА и ВДВ завершатся высадкой десантников на одном из южных рубежей нашей родины.

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