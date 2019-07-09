Военная колонна с тяжелой спецтехникой выдвинулась из Абакана в Тулун

Военная колонна из почти 60 единиц специальной тяжелой и автомобильной техники выдвинулась из Абакана в зону чрезвычайной ситуации в Иркутской области - город Тулун. В составе колонны экскаваторы, самосвалы, бульдозеры, автогрейдеры, катки, автокраны, а также техника обеспечения.

Техника механизированного батальона железнодорожного соединения совершает марш на более чем тысячу километров, сообщили в Министерстве обороны России.

«По прибытию в город Тулун подразделения батальона приступят к немедленному восстановлению подъездных дорог к жилым домам и районам, оказавшимся в зоне паводка, а также примут участие в восстановлении и наращивании защитного земляного вала», - отметили в ведомстве.

Ранее заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Дмитрий Булгаков в ходе оценки обстановки и принял решение усилить группировку ВС РФ, работающую над ликвидацией последствий наводнения в Иркутской области.

«Мы усиливаем группировку, планируем перебросить дополнительную технику и усилить личный состав для скорейшей ликвидации последствий стихийного бедствия», - сказал Булгаков.

Как уточнил замминистра, для этих целей в высшую степень готовности приведен механизированный батальон железнодорожной бригады.

Военнослужащие группировки Минобороны России в Тулунском районе продолжают выполнять задачи по ликвидации последствий паводка. Военные оказывают помощь пострадавшему населению, проводят диагностические исследования проб воды, почвы, биологического материала, расчищают территорию от мусора, проводят дезинфекцию социально значимых объектов, проводят вакцинацию местного населения.