Герасимов встретился с главкомом ВВС Индии
В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в военной области.
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В Москве начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов встретился с главкомом ВВС Индии Бирендером Дханоа, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Военачальники обсудили важные вопросы двустороннего сотрудничества в военной сфере и подтвердили курс на дальнейшее укрепление контактов.
Герасимов отметил, что совместные учения и переговоры по линии Вооруженных сил стали важной составляющей взаимодействия Москвы и Нью-Дели.