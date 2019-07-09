Памятный мемориал в честь 100-летия Школы стрельбы по воздушному флоту открыли в Подмосковье

В подмосковном Одинцово 7 июля состоялось открытие первого мемориального объекта федеральной целевой историко-мемориальной программы, посвященной 100-летию отечественной Школы стрельбы по воздушному флоту (подготовки офицерских кадров для воздушно-космической обороны).

Почетную миссию открытия мемориала в Одинцове выполнили подполковник запаса Сергей Корнилов, выпускник ЖВУРЭ ПВО 1978 года, и майор запаса Александр Белугин, который выпускался в 2000 году уже в Кубинке.

В открытии приняли участие старейший выпускник Школы генерал-лейтенант Николай Петрович Мильченко, участники выполнения интернационального долга во Вьетнаме, Египте и Сирии, военные руководители, военнослужащие 1 Армии ПВО и ПРО, юнармейцы, общественные деятели, артисты.

В рамках открытия состоялась презентация всей мемориальной программы, которая охватит Нижний Новгород, Житомир, Уфу, Санкт-Петербург, Севастополь и Москву.

В рамках Патриотического фестиваля состоялось присвоение двум юнармейским отрядам Одинцовского района имен Героя Советского Союза и Героя России - выпускников СУЗА и ЖВУ ПВО. Так, один отряд теперь носит гордое название имени Героя Советского Союза Ивана Горбенко, окончившего Севастопольское училище зенитной артиллерии. А другой отряд будет продолжать дело Героя России генерал-лейтенанта Игоря Шифрина, выпускника ЖВУРЭ ПВО 1975 года, погибшего в 2002-м в Чечне.

Впервые в столетней истории вуза произошло «братание» трех генераций Школы в лице выпускников Севастопольского училища зенитной артиллерии, Житомирского училища радиоэлектроники ПВО и Московского института радиоэлектроники Космических войск.