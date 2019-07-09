Скоростное вождение и сверхточная стрельба: кадры демонстрационного показа Кантемировской дивизии

На полигоне Головеньки Московской области танкисты Кантемировской дивизии показали всю мощь соединения гостям из Филиппин. Для военной делегации российские военные устроили специальный демонстрационный показ. В обязательную программу входило скоростное вождение и сверхточная стрельба по мишеням.

Экипажи танков Т-80 поразили условные цели из пушек и башенных крупнокалиберных пулеметов. При этом бойцам пришлось отбиваться от диверсантов условного противника автоматным огнем и гранатами.

Командующий Сухопутными войсками Филиппин Макай-рогом Альберто признался, что хотя и служит 30 лет, но такую подготовку солдат и офицеров видит впервые. Он прибыл в Москву накануне и уже провел переговоры со своим коллегой Олегом Салюковым. Главной темой беседы стало двустороннее сотрудничество.

Во время рабочей встречи Салюков со своим коллегой из азиатской республики обсудили обучение военных с Филиппин в российских учебных заведениях и их участие в Армейских международных играх.